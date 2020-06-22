На Кубани на штрафстоянки отправили более 30 автомашин нелегальных перевозчиков

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:21:34+03:00

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Во всех районах Краснодарского края выявляют нелегальных перевозчиков. Их машины отправляют на штрафстоянки. За месяц в регионе вычислили 30 нарушителей.

- Для пассажиров нелегальные перевозки могут предоставлять опасность, потому что водители перед выездом не проходят предрейсовый медосмотр, не проводят контроль технического состояния автомобилей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что к незаконной деятельности правоохранители относят, в том числе и перевозчиков, которые берут попутчиков с сайтов «Едем РФ» или blablacar.ru.

В региональном министерстве транспорта отметили, что в течение месяцы было выявлено несколько случаев, когда нелегальные пассажирские перевозки совершали водители из зарубежных государств – Армении и Абхазии. Они оштрафованы, а машины находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU