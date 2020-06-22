2020-06-22T11:58:20+03:00
Общество

«Выходное пособие»: в Сочи уволенная продавщица захватила с собой 200 тысяч из кассы

Деньги женщина потратила на себя
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Бывшая продавщица в Сочи прихватила из кассы 200 тысяч. Фото УВД СочиБывшая продавщица в Сочи прихватила из кассы 200 тысяч. Фото УВД Сочи
Изменить размер текста:

В полицию Хостинского района Сочи обратился с заявлением владелец местного продовольственного магазина.

Он рассказал, что провел ревизию своей торговой точки и был очень огорчен, обнаружив недостачу выручки в сумме более 200 тысяч рублей. При этом у мужчины имелись серьезные подозрения относительно причин произошедшего.

Оперативники вскоре установили личность и местонахождение 40-летней местной жительницы, ранее работавшей в этом магазине продавцом. Она была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Женщина рассказала, что из магазина уволилась, но при этом решила обеспечить себе что-то вроде выходного пособия, вот и взяла деньги из кассы.

Присвоенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

- Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия у задержанной взята подписка о невыезде, - сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре полицейские перестарались в борьбе за соблюдение законности и избили невиновного человека
Рядом с железной дорогой в Сочи обнаружено 11 килограммов боеприпасов
Экс-руководитель филиала ЦСКА оштрафован за махинации со стаканчиками в Краснодаре
Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев продолжит карьеру в США
Евгений Первышов: Карантин в Краснодаре может быть возвращен
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В урочище Поднависла захоронили останки 12 неизвестных солдат
Турист в Сочи оказался в реанимации после неудачного взлета на параплане
На заправке в Керчи при взрыве баллона пострадали четыре человека
В Краснодаре перестанут устанавливать ненужные заборы вдоль дорог
В Тимашевском районе в ДТП пострадал пьяный водитель
В Анапе в отношении уклониста возбудили уголовное дело
«Выходное пособие»: в Сочи уволенная продавщица захватила с собой 200 тысяч из кассы
«Финансы есть»: В Краснодаре готовятся к проектированию реконструкции Дома купца Лихацкого
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 22 июня скончались еще два человека
Машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане