«Выходное пособие»: в Сочи уволенная продавщица захватила с собой 200 тысяч из кассы

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:58:20+03:00

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В полицию Хостинского района Сочи обратился с заявлением владелец местного продовольственного магазина.

Он рассказал, что провел ревизию своей торговой точки и был очень огорчен, обнаружив недостачу выручки в сумме более 200 тысяч рублей. При этом у мужчины имелись серьезные подозрения относительно причин произошедшего.

Оперативники вскоре установили личность и местонахождение 40-летней местной жительницы, ранее работавшей в этом магазине продавцом. Она была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Женщина рассказала, что из магазина уволилась, но при этом решила обеспечить себе что-то вроде выходного пособия, вот и взяла деньги из кассы.

Присвоенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

- Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия у задержанной взята подписка о невыезде, - сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU