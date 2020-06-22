В Анапе в отношении уклониста возбудили уголовное дело

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

21-летнего парня из Кропоткина призвали в армию. Решением комиссии его освободили от военной службы и отправили на альтернативную – гражданскую. Молодого человека устроили на почту в Анапе, там он должен был по закону отработать 21 месяц. Но после пяти месяцев его терпение не выдержало.

- С гражданином в 2019 году заключили трудовой договор, он принят на работу на должность почтальона. В то же время призывник, проработав пять месяцев, не имея законных оснований для освобождении от прохождения альтернативной гражданской службы, перестал выходить на работу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Следователи по факту уклонения от службы возбудили уголовное дело.

- Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU