2020-06-22T12:57:46+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе в ДТП пострадал пьяный водитель

Мужчина ехал с превышением скорости
Галина КОПЫЛОВА
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Фото отдела пропаганды краяФото отдела пропаганды края
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В трассе в Тимашеском районе 21 июня произошла авария. По предварительным данным, 57-летний мужчина на «Форд Мондео» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина улетела в кювет, а сам водитель получил травмы.

- Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия он с травмами был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

На дорогах Краснодарского края с 19 по 21 июня сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 44 ДТП, в которых погибли пять человек и 56 получили ранения различной степени тяжести. В их числе - восемь наездов на пешеходов, один из которых погиб. А по причине выезда на встречку случилось пять аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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