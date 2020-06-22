2020-06-22T13:12:58+03:00
Общество

В Краснодаре перестанут устанавливать ненужные заборы вдоль дорог

Работы будут вести с учетом изменений в ГОСТе
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Забор вдоль улицы Московской в КраснодареЗабор вдоль улицы Московской в КраснодареФото: Google Карты
Изменить размер текста:

Улицы Краснодара перестанут прирастать километрами заборов, которые устанавливают вдоль дорог и тротуаров во время ремонта. По мнению части жителей краевого центра, они мешают обзору и могут представлять серьезную опасность во время ДТП, другие же считают, что они просто выглядят неэстетично и портят облик города. С этими мнениями согласился глава Краснодара.

- Очень много замечаний по заборным ограждениям, которые в избытке мы ставим при ремонте дорог. Конечно, есть обязательные требования, которые мы исполняем, но, наверное, не везде необходимы именно такие заборы. Мне кажется, в этой части замечания горожан во многом справедливы, - сказал мэр Евгений Первышов.

Ранее городские власти объясняли появление заборов требованиями безопасности ГИБДД, а также существующие ГОСТы.

- Мы пересмотрели работу. И теперь будем устанавливать перильные ограждения только вблизи общеобразовательных учреждений и на нерегулируемых перекрестках. Ранее в ГОСТе не было таких изменений. В этом году произошли корректировки, поэтому мы будем избирательно подходить к установке таких ограждений, - отметил вице-мэр Артем Доронин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре полицейские перестарались в борьбе за соблюдение законности и избили невиновного человека
Рядом с железной дорогой в Сочи обнаружено 11 килограммов боеприпасов
Экс-руководитель филиала ЦСКА оштрафован за махинации со стаканчиками в Краснодаре
Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев продолжит карьеру в США
Евгений Первышов: Карантин в Краснодаре может быть возвращен
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В урочище Поднависла захоронили останки 12 неизвестных солдат
Турист в Сочи оказался в реанимации после неудачного взлета на параплане
На заправке в Керчи при взрыве баллона пострадали четыре человека
В Краснодаре перестанут устанавливать ненужные заборы вдоль дорог
В Тимашевском районе в ДТП пострадал пьяный водитель
В Анапе в отношении уклониста возбудили уголовное дело
«Выходное пособие»: в Сочи уволенная продавщица захватила с собой 200 тысяч из кассы
«Финансы есть»: В Краснодаре готовятся к проектированию реконструкции Дома купца Лихацкого
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 22 июня скончались еще два человека
Машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане