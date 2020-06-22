В Краснодаре перестанут устанавливать ненужные заборы вдоль дорог

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:12:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Улицы Краснодара перестанут прирастать километрами заборов, которые устанавливают вдоль дорог и тротуаров во время ремонта. По мнению части жителей краевого центра, они мешают обзору и могут представлять серьезную опасность во время ДТП, другие же считают, что они просто выглядят неэстетично и портят облик города. С этими мнениями согласился глава Краснодара.

- Очень много замечаний по заборным ограждениям, которые в избытке мы ставим при ремонте дорог. Конечно, есть обязательные требования, которые мы исполняем, но, наверное, не везде необходимы именно такие заборы. Мне кажется, в этой части замечания горожан во многом справедливы, - сказал мэр Евгений Первышов.

Ранее городские власти объясняли появление заборов требованиями безопасности ГИБДД, а также существующие ГОСТы.

- Мы пересмотрели работу. И теперь будем устанавливать перильные ограждения только вблизи общеобразовательных учреждений и на нерегулируемых перекрестках. Ранее в ГОСТе не было таких изменений. В этом году произошли корректировки, поэтому мы будем избирательно подходить к установке таких ограждений, - отметил вице-мэр Артем Доронин.

ИСТОЧНИК KP.RU