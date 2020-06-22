2020-06-22T13:17:28+03:00
Происшествия

На заправке в Керчи при взрыве баллона пострадали четыре человека

Инцидент произошел 21 июня
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Источник КПФото: Источник КП
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ЧП случилось в Керчи. После заправки автомобиля газовой смесью произошел взрыв. В этот момент в машине находились четыре человека.

- Молодые люди заправляли газом автомобиль ВАЗ 21099. В этот момент баллон со смесью взорвался. Горения не произошло. Но двое из пострадавших в результате ЧП находятся в реанимации, - сообщил КП-Крым собственный источник.

На место происшествия приехали спасатели. У 19-летнего парня диагностировали 20% ожога тела и травматический шок второй степени. Еще у двоих пострадавших термический ожог предплечий, травматический шок первой степени и ожог верхних конечностей кисти. 20-летняя девушка отказалась от лечения, ее забрали родители.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Не исключено, что по данному факту возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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