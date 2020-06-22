На заправке в Керчи при взрыве баллона пострадали четыре человека

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в Керчи. После заправки автомобиля газовой смесью произошел взрыв. В этот момент в машине находились четыре человека.

- Молодые люди заправляли газом автомобиль ВАЗ 21099. В этот момент баллон со смесью взорвался. Горения не произошло. Но двое из пострадавших в результате ЧП находятся в реанимации, - сообщил КП-Крым собственный источник.

На место происшествия приехали спасатели. У 19-летнего парня диагностировали 20% ожога тела и травматический шок второй степени. Еще у двоих пострадавших термический ожог предплечий, травматический шок первой степени и ожог верхних конечностей кисти. 20-летняя девушка отказалась от лечения, ее забрали родители.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Не исключено, что по данному факту возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU