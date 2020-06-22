2020-06-22T14:16:02+03:00
Общество

Турист в Сочи оказался в реанимации после неудачного взлета на параплане

Проверкой инцидента занялась полиция
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В горах под Сочи разбился парапланерист. Фото ВК "ЧП Сочи"В горах под Сочи разбился парапланерист. Фото ВК "ЧП Сочи"
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В минувшие выходные ЧП произошло в окрестностях поселка Красная Поляна, на одном из здешних горнолыжных курортов.

Один из туристов решил осмотреть живописную горную местность, воспользовавшись для этого парапланом. Это развлечение очень популярно среди туристов, несмотря на относительную дороговизну полета-от 5 до 7 тысяч рублей.

По словам очевидцев, 38-летний мужчина надел подвесную систему и вместе с инструктором начал разбег вниз по склону горы.

Однако, вместо того, чтобы взмыть вверх благодаря подъемной силе от потока встречного воздуха, параплан вместе с двумя пассажирами, едва оторвавшись от земли, рухнул в обрыв.

- При этом турист получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации местной больницы,- сообщают очевидцы инцидента.

По имеющейся информации, пострадал и 35-летний инструктор. Он также находится в больнице с многочисленными травмами

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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