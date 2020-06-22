Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев продолжит карьеру в США

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:29:40+03:00

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19-летний защитник «Локомотива-Кубани» Захар Ведищев продолжит карьеру в США. Баскетболист будет выступать в NCAA за университет Юта Стэйт. Об этом сообщвет драфт-аналитик ESPN.com Джонатан Гивони. Информацию подтвердил «КП-Кубань» источник в краснодарском клубе.

В прошлом сезоне Захар Ведищев играл на правах аренды за литовский «Невежис», где набирал 6,6 очка за игру, а в декабре вернулся в «Локомотив-Кубань» и присоединился к основной команде. В составе «красно-зеленых» в Единой лиге ВТБ он провел 11 матчей, набирая в среднем по 3,5 очка, 0,7 подбора и 0,6 передачи.

Захар Ведищев обратил на себя внимание скаутов во время чемпионата мира U19, где в составе молодежной сборной России стал лучшим снайпером команды, а в четвертьфинальном матче против сборной США набрал 24 очка.

- Моя цель на ближайшие два-три года выставиться на драфт НБА. Ведь попасть в НБА – это мечта любого молодого баскетболиста, - говорил Захар Ведищев.

Он сделал еще один шаг на пути к цели. Выступая в NCAA, игрок получит право выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

ИСТОЧНИК KP.RU