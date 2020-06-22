2020-06-22T15:43:28+03:00
Происшествия

Экс-руководитель филиала ЦСКА оштрафован за махинации со стаканчиками в Краснодаре

Он требовал процент с выручки за проданные напитки с предпринимателя, с которым спортивное учреждение заключило контракт
Виталий КАРНАУХ
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Точку в деле поставил Прикубанский районный суд кубанской столицы.Точку в деле поставил Прикубанский районный суд кубанской столицы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления РФ, Прикубанский суд Краснодара оштрафовал экс-начальника спортивного центра филиала ЦСКА в Ростовской области. Отмечается, что мужчину признали виновным в вымогательстве и получении взятки.

Так, следствие установило, что в начале 2018 года филиал ЦСКА и краснодарский индивидуальный предприниматель заключили договор. На основании этого документа в спортивном центре был установлен аппарат для продажи воды, кроме этого еще и оборудование для производства кислородных коктейлей.

Осенью того же года руководитель учреждения захотел обогатиться и выдумал историю о том, что якобы посетители стали часто жаловаться на размещенный аппарат. Однако, как уверяет следствие, бывший директор предложил индивидуальному предпринимателю за небольшое вознаграждение уладить конфликт и не расторгать договор.

- Суммы взяток складывались из расчета 7 рублей с каждого проданного стакана напитка, - отмечают в военном следственном управлении.

Весной следующего, 2019-го, мужчину задержали. Правоохранители установили, что за несколько месяцев он получил в качестве взяток 45 тысяч рублей.

Точку в деле поставил Прикубанский районный суд кубанской столицы. Виновного арестовали на 3 миллиона рублей. Помимо этого, в течение семи ближайших лет ему запретили занимать посты на руководящих должностях в государственных и муниципальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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