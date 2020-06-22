Рядом с железной дорогой в Сочи обнаружено 11 килограммов боеприпасов
Подозрительные по виду предметы обнаружили железнодорожные обходчики во время контроля состояния путей в Лазаревском районе Сочи.
Железнодорожники тут же сообщили о находке в инженерно-техническое отделение сочинского ОМОНа. Взрывотехники обследовали найденные предметы и пришли к выводу, что это-тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны.
- Общий вес найденных боеприпасов составил около 11 килограммов. Большая часть старых боеприпасов не представляла никакой опасности. Для проведения экспертизы они переданы сотрудникам УВД. Затем тротиловые шашки будут уничтожены безопасным способом,- сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU