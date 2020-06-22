2020-06-22T16:14:04+03:00
Общество

Рядом с железной дорогой в Сочи обнаружено 11 килограммов боеприпасов

Тротиловые шашки найдены путевыми обходчиками
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Тротиловые шашки времен ВОВ обнаружены в Сочи. Фото пресс-служба РосгвардииТротиловые шашки времен ВОВ обнаружены в Сочи. Фото пресс-служба Росгвардии
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Подозрительные по виду предметы обнаружили железнодорожные обходчики во время контроля состояния путей в Лазаревском районе Сочи.

Железнодорожники тут же сообщили о находке в инженерно-техническое отделение сочинского ОМОНа. Взрывотехники обследовали найденные предметы и пришли к выводу, что это-тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны.

- Общий вес найденных боеприпасов составил около 11 килограммов. Большая часть старых боеприпасов не представляла никакой опасности. Для проведения экспертизы они переданы сотрудникам УВД. Затем тротиловые шашки будут уничтожены безопасным способом,- сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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