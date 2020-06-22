Поддержать в кризис: Сбербанк принял более 60 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов на Юге и Северном Кавказе

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:08:38+03:00

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Получено 45,3 тыс. обращений от физических лиц на 34,5 млрд рублей, 15 тыс. заявок от бизнеса на 23 млрд рублей. О поддержке банка бизнеса и населения рассказал в ходе онлайн пресс-конференции председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Самыми пострадавшими от пандемии стали отрасли гостичного и ресторанного бизнесов, авиаперевозчики, аэропорты. На реструктуризацию кредитов корпоративных клиентов всех сегментов Сбербанком получено около 15 тыс. заявок, проведено 9,1 тыс. реструктуризаций на 23 млрд рублей. От пандемии сильнее всего пострадали сегменты малого и среднего предпринимательства, а также сфера услуг.

Новая программа кредитования под 2% пользуется высоким спросом у предпринимателей Юга и Северного Кавказа. С начала действия программы в банк поступило 7,4 тыс. обращений на 15,9 млрд рублей. По госпрограмме кредитования на зарплату под 0% в Сбербанк поступило 4,5 тыс. заявок на сумму 7,3 млрд рублей..

Юго-Западный банк Сбербанка обслуживает 17,5 млн частных клиентов, 280 тыс. юридических лиц и предприятий: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения. На территории банка действует более 1,6 тыс. офисов. Банк входит в топ-3 налогоплательщиков на Юге и Северном Кавказе.

- Ни по одному из направлений банк не остановил работы, а где-то и наоборот увеличил объемы кредитования. Несмотря на то, что офисы банка не прекращали свою работу в период пандемии, онлайн-сервисы стали основным каналом работы с клиентами. В январе онлайн оформляли 62% потребительских кредитов, а в апреле уже 83%. Также стоит отметить, что пандемия ускорила развитие сервисов доставки и телемедицины, входящих в экосистему Сбербанка. На данный момент мы не видим предпосылок для сокращения кредитного портфеля, - отметил Евгений Титов.

Совокупный кредитный портфель Сбербанка на Юге и Северном Кавказе на 1 апреля вырос на 5% с начала года и составляет 1 252,7 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель – на 6,7% и составляет 536,8 млрд рублей, лидирующие отрасли в портфеле банка АПК, инвестиционное кредитование и строительство.

Портфель АПК составляет 158 млрд рублей. Вторая по объему кредитования на Юге России сфера строительство. Кредитный портфель по направлению строительства объектов недвижимости составляет 45 млрд рублей, при этом 91% приходится на заключенные договора с эскроу.

- С 20 апреля банк принял более 8 тыс. заявок по программе «Господдержка 2020» под 6,4% на сумму 14,5 млрд рублей, это более 20% от всех поступающих заявок на жилищные кредиты. Стоит отметить, что каждый второй ипотечный кредит на Юге и Северном Кавказе выдает Сбербанк. Когда мы открываем проектное финансирование строительства, сразу же прорабатываем с застройщиком комплексные схемы взаимодействия по реализации ипотечных программ, - подчеркнул Евгений Титов.