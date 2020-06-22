О жутких природных катаклизмах с 23 по 25 июня на Кубани предупредили в МЧС

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:26:19+03:00

Спасатели просят людей оставаться в период действия комплекса неблагоприятных явлений в своих домах и не выходить на улицу. Фото: Артём ГНАТЕНКО

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Как сообщают в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», на Кубань в ближайшие сутки придет непогода. Синоптики прогнозируют выпадение большого количества осадков. Так, в некоторых районах региона ожидаются дожди, ливни с грозами, а также выпадение града. При этом ветер будет достигать двадцати метров в секунду.

В связи с этим, в МЧС по краю сообщают, в период с 23 по 25 июня высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий. В частности, это касается тех населенных пунктов, которые расположены в горной части Кубани. Кроме того, возможен выход рек из берегов, прорыв дамб и плотин, подмыв опор мостов.

В связи с этим спасатели просят людей оставаться в период действия комплекса неблагоприятных явлений в своих домах и не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU