2020-06-22T17:40:31+03:00
Общество

Законодатели сформировали повестку 40-й сессии кубанского парламента

В проект предстоящего пленарного заседания внесено порядка 30 вопросов
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСКФото: Архив "КП"
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Среди них проект изменений закона «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». Законопроектом предлагается установить в качестве гарантии сохранение должности депутату представительного органа муниципального образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе.

Продолжительность гарантированного периода предусматривает не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. Также предлагается изменить срок – с шести месяцев на один год, в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования.

«Этим решением мы даем больше времени людям, претендующим на руководящие должности в новом муниципалитете, проявить себя, а избирателям увидеть их в деле и сделать обоснованный выбор», – сказал Юрий Бурлачко, комментируя документ.

Существенные изменения планируется внести в закон «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае». Они потребовались потому, в такси должна быть машина не ниже второго экологического класса. Но сейчас перевозчики часто используют в такси автомобили, оснащенные электрическими двигателями, в паспортах которых экологический класс не указывается. В связи с этим перевозчики не могут получить разрешение на осуществление деятельности. Проектом закона предлагается предусмотреть возможность использования транспортного средства, оснащенного электрическим двигателем, в качестве легкового такси.

«Благодаря этим изменениям мы расширим возможности ведения бизнеса в данном секторе. Как показала жизнь, в период введения ограничительных мероприятий в ходе борьбы с пандемией коронавируса услуги такси были весьма востребованы населением», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Кроме этого, предполагается утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2019 год, рассмотреть корректировки следующих госпрограмм: «Развитие здравоохранения», «Развитие сети автомобильных дорог», «Казачество Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU

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