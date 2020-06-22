В Сочи появится три новых автобусных маршрута

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:52:37+03:00

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В Сочи изменены схемы движения автобусов № 1 и 11. Это сделано по просьбам местных жителей. С 3 июня на курорте вводятся три новых маршрута, которые заменят старые.

- Маршрут № 12 стартует от улицы Яна Фабрициуса и далее проходит по Транспортной, Курортному проспекту, Горького, Конституции, Донской, Виноградной до поста ГИБДД на Мамайке, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. – Назад автобусы будут возвращаться по Виноградной, Донской, Гагарина, Московской, Горького и далее по Курортному проспекту через улицу Транспортную до улицы Яна Фабрициуса.

Кроме того, появится кольцевой маршрут № 17, который будет начинаться и заканчиваться на культурного центра «Юбилейный». Он пройдет через ТРЦ «МореМолл» железнодорожный вокзал и улицу Виноградную.

Третий новый маршрут - № 18 - соединит улицу Транспортную с микрорайоном Бытха.

ИСТОЧНИК KP.RU