2020-06-22T19:55:42+03:00
Общество

Житель Сочи вздумал, что его возлюбленная хочет подкинуть ему наркотики, убил ее и выкинул на остановке

От правоохранителей злоумышленник скрылся, но его нашли и посадили на 9 лет
Виталий КАРНАУХ
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Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Об убийстве, которое произошло в Сочи 16 ноября прошлого года, на курорте говорят до сих пор. Мужчина и женщина ехали на автомобиле к знакомым. В машине знатно поссорились. Как уверяет следствие, сожитель думал, что его благоверная хочет подбросить ему наркотики и сдать в полицию.

Ссора быстро переросла в драку, парень остановил авто у обочины и принялся колотить свою даму. По голове и туловищу он ударил ее 12 раз. А после произошедшего он оставил тело вблизи остановки "Орлиные скалы", сам - скрылся.

Местные жители, увидев безжизненное тело, вмиг сообщили правоохранителям и медикам. Приехавшие врачи спасти женщину не смогли, она скончалась от сильных ударов. Как отмечают в СУ СК по краю, от органов предварительного следствия злоумышленник скрылся, выехав за пределы Кубани.

Но все же следователи и полицейские его нашли. Преступник скрывался в Томске, там же его задержали.

- Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - заключили в СУ СК региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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