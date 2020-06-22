2020-06-22T20:19:42+03:00
Карта Кубани

Арбитражный суд Кубани спас от депутата анапский берег, на котором тот в самоволку возвел самострой

Иск на застройщика подала мэрия курорта
Виталий КАРНАУХ
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Анапская пересыпь.Анапская пересыпь.
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Кубанский арбитраж принял решение в пользу мэрии Анапы в иске о незаконной застройке участка Благовещенской косы. Кроме того, автора этих бетонных «изваяний», местного депутата Евгения Янишогло, обязали снести в течение месяца.

Анапские власти подали иск еще в ноябре прошлого года. Напомним, мэрия требовала снести незаконные постройки, возведенные безо всяких на то разрешений в селе Витязево. К слову, к этому моменту Евгений Янишогло соорудил уже несколько зданий – стены уже были готовы, фундамент залит, а площадь построек – от 600 кв. м до 1200 кв. м.

Власти курорта уверяли, что не выдавали разрешение на строительство. А сама земля находится в зане ограничения жилой застройки – является предметом горно-санитарной охраны курорта. Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск.

К слову, сама же территория, на которой и были построены здания, в 2017 году была выделена для создания природного парка «Анапская пересыпь». Общая территория этой особо охраняемой природной зоны – 342 тысячи кв. м – это 43 км песчаной косы, которая тянется от самого курорта к мысу Железный Рог. Да и кубанским министерством природных ресурсов был издан указ, согласно которому на этой территории запрещено строительство зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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