2020-06-22T23:20:21+03:00
Общество

В Сочи произошел конфликт со стрельбой

Его участники задержаны по горячим следам
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи произошел конфликт со стрельбой. Фото: архив КПВ Сочи произошел конфликт со стрельбой. Фото: архив КП
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В Сочи сотрудниками полиции по горячим следам задержаны участники конфликта со стрельбой. Инцидент произошел на улице Просвещения в Адлерском районе курорта.

- На месте происшествия было обнаружено и изъято 10 гильз предположительно травматического оружия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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