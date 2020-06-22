В Сочи произошел конфликт со стрельбой
В Сочи сотрудниками полиции по горячим следам задержаны участники конфликта со стрельбой. Инцидент произошел на улице Просвещения в Адлерском районе курорта.
- На месте происшествия было обнаружено и изъято 10 гильз предположительно травматического оружия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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