2020-06-23T08:58:48+03:00
Общество

Шпионские методы: наркокурьер в Сочи прятал мефедрон в фальшивых камнях

Находчивому «реализатору» грозит до 20 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи наркокурьер прятал дозы в искусственных камнях. Фото УВД СочиВ Сочи наркокурьер прятал дозы в искусственных камнях. Фото УВД Сочи
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Полиция в Сочи, пользуясь информацией из оперативных источников, остановила на улице велосипедиста для проверки документов. При виде наряда велосипедист пытался уехать, но был пойман.

После осмотра сумки, закрепленной на раме велосипеда, полицейским стало ясно, почему именно 31-летний приезжий из Москвы столь старательно пытался скрыться. В сумке обнаружены упаковки с синтетическим наркотиком мефедрон, расфасованные по разовым дозам.

При этом наркокурьер для сокрытия вещества воспользовался приемом из арсенала спецслужб - наркотики были помещены в искусственные контейнеры, по виду неотличимые от обычных камней. Эти камни планировалось разложить в укромных местах в виде «закладок».

При осмотре арендованной приезжим квартиры оперативники обнаружили пакет с 400 граммами мефедрона, который был приготовлен к продаже.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», предусматривающей до 20 лет лишения свободы,- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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