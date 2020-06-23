2020-06-23T09:48:17+03:00
Происшествия

Житель Майкопа напал с ножом на спящего знакомого

Пострадавший выжил
Галина КОПЫЛОВА
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Дело в ближайшее время направят в судДело в ближайшее время направят в суд
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63-летний мужчина временно проживал у своего 47-летнего знакомого. Между товарищами возникали конфликты из-за громкой музыки. В одну из ночей гость «вышел из себя» и напал с ножом на хозяина, когда тот спал.

- Хозяин пришел домой в алкогольном опьянении и лег спать. В это время, подозреваемый нанес спящему мужчине не менее трех ударов ножом в грудь. А когда мужчина проснулся и попытался вырваться, гость нанес один удар в шею. Потерпевшему удалось выбежать из дома и позвать на помощь. На крики прибежала соседка, она и вызвала скорую и полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республики Адыгея.

Мужчина с ранениями был госпитализирован, а его знакомый задержан. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. А в отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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