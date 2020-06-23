2020-06-23T10:03:24+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтировали улицу Казачью

Работы провели по просьбе жителей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На улице Казачьей краевом центре провели первый комплексный ремонт за несколько десятилетий. Здесь проложили сеть хозяйственно-бытовой канализации, сделали новый асфальт, тротуары и съезды во дворы, установили дорожные знаки. Все работы были сделаны после многочисленных просьб жителей.

В основном на улице — частные дома, но здесь есть и школа № 34, по улице проходит и проезжает очень много людей, - обращались к главе города краснодарцы.

Улицу Казачью отремонтировали на всем протяжении. Сейчас на участке ремонтируют проезды и облагораживают зеленые зоны. Для безопасности дорожного движения в районе школы в ближайшее время установят светофор.

Стоит отметить, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Краснодаре отремонтируют 69 участков дорог, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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