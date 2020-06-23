В СГУ завершился первый поток обучения по программе «Школа Вожатых»
17 июня успешно завершили обучение слушатели дополнительной общеобразовательной программы «Школа вожатых «Твой двор» (для организаторов летнего досуга)» на базе Центра ДПО Сочинского государственного университета.
Школа вожатых реализуется в рамках стратегического проекта «Молодежный Центр духовно-нравственного и социального развития», предусмотренная планом мероприятий Программы развития Сочинского государственного университета как регионального опорного ВУЗа на 2020 год.
Целью Школы вожатых является формирование у слушателей основных навыков работы с детьми, с временным детским коллективом, подготовка вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях дневного и круглосуточного пребывания, центрах дополнительного образования и т.п.
Основными задачами дополнительной программы являются:
Создание информационно-консультационной, нормативно-правовой, методической базы для организации Школы вожатых;
Оказание помощи в раскрытии и развитии творческого потенциала участников программы;
Актуализация принятие ценностей воспитательной среды и стиля профессиональной деятельности педагогического отряда Университета;
Создание комфортных условий для развития лидерских качеств у участников программы;
Способствование профессиональному развитию и росту слушателей на всех этапах обучения и практической деятельности в качестве вожатого.
По итогам освоения программы слушателям выдается Сертификат о прохождении обучения.
С 22 июня стартует новая группа дополнительной общеобразовательной программы «Школа вожатых «Твой двор» (для организаторов летнего досуга)».
Записаться на программу можно:
по e-mail: dpo@sutr.ru,
по телефону: 8(862)268-0-939,
по WhatsApp: 8(918)913-0-575.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С НАМИ – ЭТО ТРАЕКТОРИЯ ВАШЕГО УСПЕХА!