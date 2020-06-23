2020-06-23T10:49:12+03:00
Общество

В СГУ завершился первый поток обучения по программе «Школа Вожатых»

Иван Егоров
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Фото пресс-служба СГУ.Фото пресс-служба СГУ.
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17 июня успешно завершили обучение слушатели дополнительной общеобразовательной программы «Школа вожатых «Твой двор» (для организаторов летнего досуга)» на базе Центра ДПО Сочинского государственного университета.

Школа вожатых реализуется в рамках стратегического проекта «Молодежный Центр духовно-нравственного и социального развития», предусмотренная планом мероприятий Программы развития Сочинского государственного университета как регионального опорного ВУЗа на 2020 год.

Целью Школы вожатых является формирование у слушателей основных навыков работы с детьми, с временным детским коллективом, подготовка вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях дневного и круглосуточного пребывания, центрах дополнительного образования и т.п.

Основными задачами дополнительной программы являются:

Создание информационно-консультационной, нормативно-правовой, методической базы для организации Школы вожатых;

Оказание помощи в раскрытии и развитии творческого потенциала участников программы;

Актуализация принятие ценностей воспитательной среды и стиля профессиональной деятельности педагогического отряда Университета;

Создание комфортных условий для развития лидерских качеств у участников программы;

Способствование профессиональному развитию и росту слушателей на всех этапах обучения и практической деятельности в качестве вожатого.

По итогам освоения программы слушателям выдается Сертификат о прохождении обучения.

С 22 июня стартует новая группа дополнительной общеобразовательной программы «Школа вожатых «Твой двор» (для организаторов летнего досуга)».

Записаться на программу можно:

по e-mail: dpo@sutr.ru,

по телефону: 8(862)268-0-939,

по WhatsApp: 8(918)913-0-575.

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