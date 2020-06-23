В Краснодаре продают знаменитую «Приору-паука» за миллион рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:16:18+03:00

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В Краснодаре выставлена на продажу необычная «Лада Приора». Ее владелец, краснодарский автоблогер, утверждает, что это единственная в мире машина-паук.

Действительно, вместо колес у этого авто восемь «лап», на которых автомобиль способен передвигаться с очень небольшой скоростью.

- «Лада Приора» 2008 года - это легендарный автомобиль в единственном экземпляре в мире в виде паука. Ширина автомобиля 6 метров 20 сантиметров, длина 5 метров 60 сантиметров, высота 3 метра 33 сантиметра. Вес автомобиля 1400 кг, - сообщает автор объявления.

За «Приору-паука» продавец рассчитывает выручить один миллион рублей. Этот автомобиль стал известен в начале июня. Умельцы показали машину, оборудованную восемью ногами с электромоторами, управляемыми из салона. Колесные диски обрезаны. По словам создателей, на работу ушло два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU