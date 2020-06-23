В Краснодаре парки и скверы обрабатывают от комаров и клещей

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:42:45+03:00

Уже антисептиком покрыты шесть зон отдыха

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В кубанской столице большая влажность, из-за чего в зонах отдыха появляется много насекомых, в том числе комаров и клещей. Городские службы вышли на обработку территорий. Уже в Краснодаре специальные средства распылили в шести зонах отдыха.

- От клещей и комаров обработали парки «Городской Сад», «Солнечный Остров», «имени 30-летия Победы», «Старая Кубань» и «Рождественский», «Чистяковскую Рощу». Также в парках продолжают обрабатывать антисептиком контактные поверхности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Санабработка продолжается. Ежедневно антисептиками покрываются зеленые зоны города. Также в кубанской столице следят за состоянием зеленых насаждений: покос газонов, прополка, полив и обработка против вредителей и болезней.

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК также проведут санобработку прилегающих территорий, подвалов, крыш и чердаков.

ИСТОЧНИК KP.RU