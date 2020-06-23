В Усть-Лабинске открыли памятник детям – узникам концлагерей

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:00:55+03:00

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В центре Усть-Лабинска торжественно открыли мемориал в память о детях, погибших и выживших в концлагерях во время Великой Отечественной войны. Памятник установили на воинском мемориале около Вечного огня. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и положили к подножию памятника венки и цветы.

- Основа мемориала детям – узникам концлагерей сделана из огромного гранитного валуна. Его привезли с кавказского высокогорья. На камне просматриваются очертания человеческого лица. Гранит заключён в колючую проволоку, символизирующую неволю. Над ним взлетают голуби — символизирующие души погибших детей, - описали памятник «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.

Автором проекта стал архитектор Валерий Лыков. А художественные детали изготовил директор Усть-Лабинского историко-краеведческого музея Фуркат Байчибаев.

ИСТОЧНИК KP.RU