2020-06-23T12:00:55+03:00
Общество

В Усть-Лабинске открыли памятник детям – узникам концлагерей

Его установили в центре города
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: volnoe-delo.ruФото: volnoe-delo.ru
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В центре Усть-Лабинска торжественно открыли мемориал в память о детях, погибших и выживших в концлагерях во время Великой Отечественной войны. Памятник установили на воинском мемориале около Вечного огня. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и положили к подножию памятника венки и цветы.

- Основа мемориала детям – узникам концлагерей сделана из огромного гранитного валуна. Его привезли с кавказского высокогорья. На камне просматриваются очертания человеческого лица. Гранит заключён в колючую проволоку, символизирующую неволю. Над ним взлетают голуби — символизирующие души погибших детей, - описали памятник «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.

Автором проекта стал архитектор Валерий Лыков. А художественные детали изготовил директор Усть-Лабинского историко-краеведческого музея Фуркат Байчибаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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