В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:13:08+03:00

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ЧП случилось в поселке Афипский Северского района. Огонь охватил двухэтажное торговое здание. Очевидцы сообщили о случившемся пожарным, подразделения оперативно выехали на место.

- 23 июня в 11:31 поступило сообщение о пожаре на улице Ленина дежурному диспетчеру. На месте спасатели установили, что возгорание произошло на чердачном помещении. Огонь охватил 600 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС

На тушение подано 5 ствола «Дельта », работает 1 звено ГДЗС, также на месте работают 13 единиц техники и 45 человек личного состава МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU