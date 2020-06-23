В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
ЧП случилось в поселке Афипский Северского района. Огонь охватил двухэтажное торговое здание. Очевидцы сообщили о случившемся пожарным, подразделения оперативно выехали на место.
- 23 июня в 11:31 поступило сообщение о пожаре на улице Ленина дежурному диспетчеру. На месте спасатели установили, что возгорание произошло на чердачном помещении. Огонь охватил 600 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС
На тушение подано 5 ствола «Дельта », работает 1 звено ГДЗС, также на месте работают 13 единиц техники и 45 человек личного состава МЧС России.
По предварительным данным, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU