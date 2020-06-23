График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
Жители столицы Адыгеи также останутся без блага цивилизации в июле.
- Уже известен список домов в Майкопе, в которых приостановят централизованное горячее водоснабжение из-за плановых работ с 2 июля по 21 августа, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО АТЭК.
НА ЗАМЕТКУ
Со 2 по 16 июля
- Заводская, 1а, 3, 3а
- Кирпичная, 51, 53, 82
- Тульская, 3
- Короткая,111
С 6 по 20 июля
- Промышленная 56
- Адыгейская, 184, 186
- пер. Почтовый, 3а, 3б
- пер. Путейский 23
С 8 по 22 июля
- Крестьянская, 2
С 13 по 27 июля
- Разина, 6/3
- Первомайская, 191
- Жуковского, 4
- Апшеронская, 67
С 20 июля по 3 августа
- Гоголя, 91
- Жуковского 59, 66
- Краснооктябрьская, 51
- Некрасова, 287
- пер.Вокзальный, 1
- Хакурате, 222, 224, 229, 236
- 2 Крестьянская, 10, 12, 18
- 2 Курганная, 18
- 2 Ветеранов, 1
- Солнечная, 60
- Коммунаров, 123, 147, 148 ж
- Кооперативная,76, 78, 80
- Кужорская, 100, 102, 108, 112
С 21 июля по 4 августа
- пер. Клубный, 1, 1 а, 1 б
- Садовая, 84, 88
- Советская, 2, 4 а, 4, 6, 8, 8а, 10
- Титова, 40, 42, 44, 65
- 12 Марта, 160
С 27 июля по 10 августа
- Гончарова, 99, 101, 136, 127, 134
С 29 июля по 12 августа
- Калинина, 211, 213
- Хакурате, 220
- 5 Переулок, 1, 3, 7, 9, 24
- 6 Переулок, 1, 3/1, 3/2, 5
- 7 Переулок, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Батарейная, 2а, 2б, 2г
- Михайлова, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 407 "Е"
- Шоссейная, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22.
ИСТОЧНИК KP.RU