График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:16:18+03:00

Публикуем график отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020 Фото: Андрей КОПАЛОВ

Публикуем график отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020

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Жители столицы Адыгеи также останутся без блага цивилизации в июле.

- Уже известен список домов в Майкопе, в которых приостановят централизованное горячее водоснабжение из-за плановых работ с 2 июля по 21 августа, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО АТЭК.

НА ЗАМЕТКУ

Со 2 по 16 июля

- Заводская, 1а, 3, 3а

- Кирпичная, 51, 53, 82

- Тульская, 3

- Короткая,111

С 6 по 20 июля

- Промышленная 56

- Адыгейская, 184, 186

- пер. Почтовый, 3а, 3б

- пер. Путейский 23

С 8 по 22 июля

- Крестьянская, 2

С 13 по 27 июля

- Разина, 6/3

- Первомайская, 191

- Жуковского, 4

- Апшеронская, 67

С 20 июля по 3 августа

- Гоголя, 91

- Жуковского 59, 66

- Краснооктябрьская, 51

- Некрасова, 287

- пер.Вокзальный, 1

- Хакурате, 222, 224, 229, 236

- 2 Крестьянская, 10, 12, 18

- 2 Курганная, 18

- 2 Ветеранов, 1

- Солнечная, 60

- Коммунаров, 123, 147, 148 ж

- Кооперативная,76, 78, 80

- Кужорская, 100, 102, 108, 112

С 21 июля по 4 августа

- пер. Клубный, 1, 1 а, 1 б

- Садовая, 84, 88

- Советская, 2, 4 а, 4, 6, 8, 8а, 10

- Титова, 40, 42, 44, 65

- 12 Марта, 160

С 27 июля по 10 августа

- Гончарова, 99, 101, 136, 127, 134

С 29 июля по 12 августа

- Калинина, 211, 213

- Хакурате, 220

- 5 Переулок, 1, 3, 7, 9, 24

- 6 Переулок, 1, 3/1, 3/2, 5

- 7 Переулок, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

- Батарейная, 2а, 2б, 2г

- Михайлова, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 407 "Е"

- Шоссейная, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU