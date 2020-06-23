2020-06-23T14:25:51+03:00
Общество

98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи

Работы планируется завершить уже к 1 июля
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи почти полностью завершен ремонт дорог по нацпроекту. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи почти полностью завершен ремонт дорог по нацпроекту. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи почти завершены с большим опережением планируемых сроков.

В этому году на курорте планируется обновить 85 улиц. При этом на большинстве объектов ремонт уже завершён.

Эти работы планируется полностью завершить уже к началу июля.

Мэр Сочи подчеркнул важность своевременной сдачи объектов.

- Еженедельно по этому вопросу будет вестись контроль каждой отрасли. Никаких срывов быть не должно. Качественная реализация нацпроектов – это комфорт наших жителей и стратегически важная задача для города, - сказал Алексей Копайгородский на совещании в мэрии курорта. Всего на территории Краснодарского края реализуются 12 национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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