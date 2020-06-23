98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи почти завершены с большим опережением планируемых сроков.
В этому году на курорте планируется обновить 85 улиц. При этом на большинстве объектов ремонт уже завершён.
Эти работы планируется полностью завершить уже к началу июля.
Мэр Сочи подчеркнул важность своевременной сдачи объектов.
- Еженедельно по этому вопросу будет вестись контроль каждой отрасли. Никаких срывов быть не должно. Качественная реализация нацпроектов – это комфорт наших жителей и стратегически важная задача для города, - сказал Алексей Копайгородский на совещании в мэрии курорта. Всего на территории Краснодарского края реализуются 12 национальных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU