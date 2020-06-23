2020-06-23T16:02:20+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека

Все случаи связаны с купанием в запрещенных местах, а также в нетрезвом виде
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

За последний месяц на водоемах Краснодарского края погибли 32 человека. С наступлением тепла все больше людей отдыхают на реках, озерах и морском побережье. Причины гибели людей банальны – несоблюдение простых правил.

- Вся гибель людей на водных объектах связана с организацией купания в запрещенных и опасных местах, купание в алкогольном опьянении и недостаточный контроль родителей за своими детьми, - рассказал начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.

В экстренном ведомстве призывают жителей и гостей региона купаться только в отведенных и организованных для этого местах, внимательно и каждую минуту следить за своими детьми у водоемов, а также не купаться в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека
Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке
График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль
В Краснодаре следователи проверяют депутата
Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом
В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»