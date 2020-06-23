В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:02:20+03:00

Все случаи связаны с купанием в запрещенных местах, а также в нетрезвом виде

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За последний месяц на водоемах Краснодарского края погибли 32 человека. С наступлением тепла все больше людей отдыхают на реках, озерах и морском побережье. Причины гибели людей банальны – несоблюдение простых правил.

- Вся гибель людей на водных объектах связана с организацией купания в запрещенных и опасных местах, купание в алкогольном опьянении и недостаточный контроль родителей за своими детьми, - рассказал начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.

В экстренном ведомстве призывают жителей и гостей региона купаться только в отведенных и организованных для этого местах, внимательно и каждую минуту следить за своими детьми у водоемов, а также не купаться в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU