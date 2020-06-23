23 Июнь 2020 2020-06-23T16:13:55+03:00

В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий. Фото пресс-службы ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

У них было изъято около 15 кг черноморских деликатесов [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Сочи задержали троих браконьеров за незаконную ловлю мидий. Мужчины промышляли в окрестностях порта Имеретинский, Адлерского района.

- Обнаружено и изъято 1489 экземпляров моллюсков, общим весом около 15 кг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786581" frameborder="0"></iframe> В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий.Видео: https://t.me/sochinov! другой источник

Представитель пресс-службы напомнил, что с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий. Он будет действовать до 31 августа.

Как сообщалось ранее, в Новороссийске за незаконную ловлю мидий парень оштрафован на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU