В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
В Сочи задержали троих браконьеров за незаконную ловлю мидий. Мужчины промышляли в окрестностях порта Имеретинский, Адлерского района.
- Обнаружено и изъято 1489 экземпляров моллюсков, общим весом около 15 кг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий.Видео: https://t.me/sochinov! другой источник
Представитель пресс-службы напомнил, что с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий. Он будет действовать до 31 августа.
Как сообщалось ранее, в Новороссийске за незаконную ловлю мидий парень оштрафован на 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU