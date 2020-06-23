Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:27:45+03:00

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В следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту гибели научной сотрудницы Южного отделения Института океанологии РАН в акватории Черного моря. Трагедия произошла 17 июня недалеко от поселка Витязево.

39-летняя женщина выполняла водолазные работы, погрузившись ко дну Черного моря с аквалангом. Ее коллеги по экспедиции остались на маломерном судне. Когда закончился запас кислорода в ее баллоне, сотрудница на поверхность не поднялась. Поисковые работы успехом не увенчались.

- В ходе спасательно-поисковых работ на дне Черного моря в районе погружения пострадавшая не обнаружена, что свидетельствует о ее гибели в ходе выполнения водолазных работ, то есть при выполнении трудовых обязанностей, - сообщают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Проверка показала, что экспедиция Южного отделения Института океанологии не имела письменного допуска к водолазным работам, кроме того, на борту не было достаточного количество персонала.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU