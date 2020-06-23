Прежде чем навек оборвать провода: энергетики напоминают о смертельной опасности при повреждении высоковольтных линий

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:08:27+03:00

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В Краснодарском крае и Республике Адыгея стартовала уборочная кампания. Собирать урожай зерновых будет более 42 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. И в эту пору аграриям необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать серьезных неприятностей или даже трагедий.

Энергетики напоминают всем водителям зерноуборочной и другой крупногабаритной техники строго соблюдать правила безопасности во время сельскохозяйственных работ в охранных зонах ЛЭП и вблизи энергообъектов.

Печальная статистика «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») говорит о частых повреждениях линий электропередачи во время сельхозработ. При этом зачастую происходит травмирование или даже гибель людей. Избежать трагедии было вполне возможно, если бы водитель комбайна или трактора соблюдал несложные меры безопасности. В частности, нельзя проводить работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Это территория земельного участка вдоль ЛЭП, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов воздушной линии.

Кроме того, категорически запрещено приближаться к линиям электропередачи напряжением до 1 кВ – ближе, чем на 2 метра, от 1 до 20 кВ –на 10 метров; 35 кВ – на 15 метров; 110 кВ – на 20 метров.

Специалисты «Россети Кубань» напоминают, что без согласования в электросетевой организацией запрещено проводить любые работы в охранных зонах ЛЭП. Кроме того, под высоковольтными линиями запрещен проезд транспорта высотой 4.5 м. В охранных зонах нельзя устраивать стоянки техники, сжигать траву и поливать сельхозкультуры, если высота струи воды превышает 3 метров.

Если же беда все же произошла и крупногабаритная техника все же задевает провода, необходимо сразу же отановить транспортное средство.

В случае, когда автотранспортное средство задевает провода ЛЭП, для минимизации риска попадания человека под напряжение необходимо следовать простым правилам:

Водитель, задев ЛЭП, должен остановить движение транспорта. Если произошло касание, нужно максимально увеличить дистанцию между техникой и ЛЭП. В случае, если это невозможно, люди, находящитеся внутри машины, не должны каскаться металлоических частей. Одновременно необходимо срочно связаться с диспетчером электросетей, а также сообщить об инциденте МЧС, чтобы с ЛЭП обесточили.

Помните: повреждение проводов и опор ЛЭП может стать причиной электротравматизма и гибели людей!

В случае повреждения или обрыва воздушной линий электропередачи срочно сообщите диспетчеру РЭС или по единому бесплатному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.