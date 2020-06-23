Новые люди в краснодарской политике

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:12:15+03:00

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Депутаты Краснодара определили дату выборов в городской представительный орган. Они пройдут 13 сентября одновременно с выборами губернатора. Всего в думу предстоит избрать 52 депутата — на четверых парламентариев больше, чем в прошлые выборы из-за увеличения количества избирателей. 39 народных избранников пойдут по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

Созданная в марте 2020 года партия «Новые люди», также получила право участвовать в выборах, и намерена выдвинуть своих кандидатов.

В краснодарском отделении партии «Новые люди» рассказали, что кандидаты, которые будут представлять партию в городском парламенте, в процессе обсуждения. Скоро с ними познакомят жителей города.

- Вместе с нами в городскую думу Краснодара пойдут успешные, современные, состоявшиеся люди, они уже имеют за плечами ряд реализованных инициатив, - отметили в партии «Новые Люди». – При этом мы делаем ставку на тех, кто не участвовал ранее в предвыборных кампаниях и, в принципе, не был в политике. Такой подход партия «Новые люди» использует повсеместно. Мы считаем, что власти необходимо обновление. Многие депутаты и чиновники засиделись на своих местах и перестали замечать происходящее дальше своих кабинетов.

В партии также считают, что в Краснодаре есть немало прогрессивных людей, которые, развивая свой бизнес, не забывают и о родном крае.

По словам основателя «Новых людей» Алексея Нечаева, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах.

- Принцип «Новых людей» — менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. Мы ждем тех, кто уже делает то, что обещает делать, когда получит депутатский мандат. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники, — отметил Нечаев.

Напомним, политическая партия «Новые люди» была учреждена на партийном съезде в Москве в марте текущего года. 1 июня Минюст России внес партию в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Отделения партии зарегистрированы в 53 регионах России от Калининграда до Камчатки, включая Рязанскую область. Основатель партии – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.