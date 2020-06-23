2020-06-23T18:12:15+03:00
Общество

Новые люди в краснодарской политике

Партия «Новые Люди» примет участие в выборах в городскую думу Краснодара
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: партия «Новые Люди».Фото: партия «Новые Люди».
Изменить размер текста:

Депутаты Краснодара определили дату выборов в городской представительный орган. Они пройдут 13 сентября одновременно с выборами губернатора. Всего в думу предстоит избрать 52 депутата — на четверых парламентариев больше, чем в прошлые выборы из-за увеличения количества избирателей. 39 народных избранников пойдут по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

Созданная в марте 2020 года партия «Новые люди», также получила право участвовать в выборах, и намерена выдвинуть своих кандидатов.

В краснодарском отделении партии «Новые люди» рассказали, что кандидаты, которые будут представлять партию в городском парламенте, в процессе обсуждения. Скоро с ними познакомят жителей города.

- Вместе с нами в городскую думу Краснодара пойдут успешные, современные, состоявшиеся люди, они уже имеют за плечами ряд реализованных инициатив, - отметили в партии «Новые Люди». – При этом мы делаем ставку на тех, кто не участвовал ранее в предвыборных кампаниях и, в принципе, не был в политике. Такой подход партия «Новые люди» использует повсеместно. Мы считаем, что власти необходимо обновление. Многие депутаты и чиновники засиделись на своих местах и перестали замечать происходящее дальше своих кабинетов.

В партии также считают, что в Краснодаре есть немало прогрессивных людей, которые, развивая свой бизнес, не забывают и о родном крае.

По словам основателя «Новых людей» Алексея Нечаева, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах.

- Принцип «Новых людей» — менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. Мы ждем тех, кто уже делает то, что обещает делать, когда получит депутатский мандат. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники, — отметил Нечаев.

Напомним, политическая партия «Новые люди» была учреждена на партийном съезде в Москве в марте текущего года. 1 июня Минюст России внес партию в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Отделения партии зарегистрированы в 53 регионах России от Калининграда до Камчатки, включая Рязанскую область. Основатель партии – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарцы 24 июня могут поучаствовать во Всероссийских акциях в честь 75-летия Великой Победы
Краснодарский край проведет ребрендинг придорожных ярмарок
В Краснодаре до 26 июня перекрыта улица 2-я Пятилетка
Новые люди в краснодарской политике
Прежде чем навек оборвать провода: энергетики напоминают о смертельной опасности при повреждении высоковольтных линий
Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека
Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке
График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль
В Краснодаре следователи проверяют депутата
Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом
В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»