2020-06-23T18:29:44+03:00
Общество

В Краснодаре до 26 июня перекрыта улица 2-я Пятилетка

Ограничения связаны с ремонтом
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Краснодаре на три дня перекрыли движение по улице 2-я Пятилетка на участке от Ставропольской до Селезнева. Здесь идет комплексная реконструкция участка, протяженностью 770 метров. Проехать по улице не получится до 26 июня. К этому времени специалисты уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги по всему участку.

Проезд закрыт для личного и общественного транспорта. Автобус номер 48 ходит временно по улицам Ялтинской, Селезнева, Новороссийской и Шевченко в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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