Краснодарцы 24 июня могут поучаствовать во Всероссийских акциях в честь 75-летия Великой Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июня в Москве пройдет парад в честь 75-летия Великой Победы. Этот день объявлен выходным по всей стране. Жители Краснодара смогут поучаствовать в праздновании знаменательной даты, присоединившись к Всероссийским акциям.

В 10 часов начнется трансляция московского парада, а в 12 часов – торжественного шествия из Новороссийска.

Кроме того, в 12 часов одновременно во всей стране раздадутся звуковые сигналы. Эта акция получила название «Звон Победы». К ней присоединятся автомобили, общественный транспорт, предприятия, фабрики и заводы, прозвучит звон колоколов церквей и соборов.

Учреждения культуры проведут трансляции выступлений творческих коллективов. Стихи, песни, прозу можно услышать и увидеть в аккаунтах социальных сетей.

Управление по делам молодежи проведет онлайн-квест «История Победы». Ссылки на регистрацию квеста разместят в аккаунте социальной группы «Вконтакте» управления.

Выразить благодарность ветеранам можно с помощью флешмоба «Голубь мира». Для этого нужно изготовить бумажного голубя, сфотографировать и выложить в социальные сети с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле. По всей России в полдень в небо запустят тысячи голубей — символ мирной жизни.

В аккаунте городского Центра патриотического воспитания молодежи окажут фильм из фрагментов первого Парада Победы 1945 года.

А в 21:50 с территории Краснодарского высшего военного авиационного училища прожекторы направят в небо «лучи Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU