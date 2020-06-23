Краснодарский край проведет ребрендинг придорожных ярмарок
Придорожные ярмарки, которые стали визитной карточкой Краснодарского края для автопутешественников, приведут к единому облику. Новый эко-дизайн разработан в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.
Ребрендинг будет осуществляться поэтапно, на протяжении нескольких лет. Всего же в этом сезоне откроются более 350 таких ярмарок.
В прошлом году уже завершился ярмарок выходного дня, которые работают внутри муниципалитетов. Теперь все торговые места обновлены и имеют понятные баннеры, таблички и даже QR-коды в едином стиле.
ИСТОЧНИК KP.RU