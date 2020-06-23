Краснодарский край проведет ребрендинг придорожных ярмарок

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:49:22+03:00

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Придорожные ярмарки, которые стали визитной карточкой Краснодарского края для автопутешественников, приведут к единому облику. Новый эко-дизайн разработан в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Ребрендинг будет осуществляться поэтапно, на протяжении нескольких лет. Всего же в этом сезоне откроются более 350 таких ярмарок.

В прошлом году уже завершился ярмарок выходного дня, которые работают внутри муниципалитетов. Теперь все торговые места обновлены и имеют понятные баннеры, таблички и даже QR-коды в едином стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU