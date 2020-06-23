2020-06-23T20:39:48+03:00
Общество

В Сочи заменили уличный указатель с ошибкой в фамилии Юрия Гагарина

Досадную оплошность заметили местные жители
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Улица Гагарина по ошибке оказалась ГагагинаУлица Гагарина по ошибке оказалась Гагагина
Изменить размер текста:

Жители Сочи 23 июня обратили внимание, что на одном из указателей в центре курорта значилась улица Гагагина вместо Гагарина. Оказалось, что табличку не так давно заменили, но ни изготовитель, ни те, кто ее устанавливал ошибки в фамилии первого космонавта удивительным образом не заметили.

- Произошла досадная ошибка, ее уже исправили, - рассказали КП-Кубань в администрации Сочи.

Указатель оперативно заменили, справедливость восторжествовала.

Улица Гагарина в Сочи была названа в честь первого космонавта 20 апреля 1961 года. На улице расположен Гагаринский сквер, где сам Юрий Гагарин посадил Гималайский кедр и бюст Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи заменили уличный указатель с ошибкой в фамилии Юрия Гагарина
Краснодарцы 24 июня могут поучаствовать во Всероссийских акциях в честь 75-летия Великой Победы
Краснодарский край проведет ребрендинг придорожных ярмарок
В Краснодаре до 26 июня перекрыта улица 2-я Пятилетка
Новые люди в краснодарской политике
Прежде чем навек оборвать провода: энергетики напоминают о смертельной опасности при повреждении высоковольтных линий
Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека
Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке
График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль
В Краснодаре следователи проверяют депутата
Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом
В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»