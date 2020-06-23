В Сочи заменили уличный указатель с ошибкой в фамилии Юрия Гагарина

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:39:48+03:00

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Жители Сочи 23 июня обратили внимание, что на одном из указателей в центре курорта значилась улица Гагагина вместо Гагарина. Оказалось, что табличку не так давно заменили, но ни изготовитель, ни те, кто ее устанавливал ошибки в фамилии первого космонавта удивительным образом не заметили.

- Произошла досадная ошибка, ее уже исправили, - рассказали КП-Кубань в администрации Сочи.

Указатель оперативно заменили, справедливость восторжествовала.

Улица Гагарина в Сочи была названа в честь первого космонавта 20 апреля 1961 года. На улице расположен Гагаринский сквер, где сам Юрий Гагарин посадил Гималайский кедр и бюст Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU