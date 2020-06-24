В Сочи определена дата выборов нового состава Городского собрания
На заседании избиркома Сочи принято решение провести в единый день голосования 13 сентября выборы депутатов Городского Собрания.
В состав местного парламента войдут 50 депутатов.
Выборы пройдут по 16 многомандатным округам.
Избирком также утвердил состав контрольно-ревизионной комиссии и рабочей группы по приёму и проверке документов будущих кандидатов
- 27 июня решение будет опубликовано, а приём документов, соответственно стартует на следующий день – с 28 июня, - рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.
Документы от кандидатов в ГСС будут принимать в течение месяца- до 29 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU