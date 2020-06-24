2020-06-24T08:45:58+03:00
Общество

В Сочи определена дата выборов нового состава Городского собрания

В ГСС нужно будет выбрать 50 депутатов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Выборы нового состава ГСС в Сочи пройдут в сентябре. Фото пресс-службы ГССВыборы нового состава ГСС в Сочи пройдут в сентябре. Фото пресс-службы ГСС
Изменить размер текста:

На заседании избиркома Сочи принято решение провести в единый день голосования 13 сентября выборы депутатов Городского Собрания.

В состав местного парламента войдут 50 депутатов.

Выборы пройдут по 16 многомандатным округам.

Избирком также утвердил состав контрольно-ревизионной комиссии и рабочей группы по приёму и проверке документов будущих кандидатов

- 27 июня решение будет опубликовано, а приём документов, соответственно стартует на следующий день – с 28 июня, - рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.

Документы от кандидатов в ГСС будут принимать в течение месяца- до 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативники обнаружили у жителя Сочи коллекцию из 35 боевых наград
На Кубани переизбрали детского омбудсмена
Курортный комплекс Туапсинского района восстанавливается после карантина
Умер заслуженный юрист Кубани Юрий Ламейкин
На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями
Знамя Победы водрузили в горах под Сочи
На Центральном водозаборе в Сочи произошел пожар
В Сочи определена дата выборов нового состава Городского собрания
В Сочи заменили уличный указатель с ошибкой в фамилии Юрия Гагарина
Краснодарцы 24 июня могут поучаствовать во Всероссийских акциях в честь 75-летия Великой Победы
Краснодарский край проведет ребрендинг придорожных ярмарок
В Краснодаре до 26 июня перекрыта улица 2-я Пятилетка
Новые люди в краснодарской политике
Прежде чем навек оборвать провода: энергетики напоминают о смертельной опасности при повреждении высоковольтных линий
Допуска не было: После гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии возбуждено уголовное дело
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
В Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае за месяц утонули 32 человека
Температура воды в Черном море 23 июня 2020: теплее всего в Темрюке
График отключения горячей воды в Майкопе в июле 2020: какие улицы останутся без воды
98% от годового плана по ремонту дорог выполнено в Сочи
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: полный список адресов на июль
В Краснодаре следователи проверяют депутата
Карантин в Краснодаре: Речные прогулки на теплоходах по Кубани все еще под запретом
В Афипском произошел пожар в двухэтажном торговом здании
В Краснодаре новый МФЦ откроется в «СБС Мегамолл»