В Сочи определена дата выборов нового состава Городского собрания

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:45:58+03:00

Выборы нового состава ГСС в Сочи пройдут в сентябре. Фото пресс-службы ГСС

В ГСС нужно будет выбрать 50 депутатов

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На заседании избиркома Сочи принято решение провести в единый день голосования 13 сентября выборы депутатов Городского Собрания.

В состав местного парламента войдут 50 депутатов.

Выборы пройдут по 16 многомандатным округам.

Избирком также утвердил состав контрольно-ревизионной комиссии и рабочей группы по приёму и проверке документов будущих кандидатов

- 27 июня решение будет опубликовано, а приём документов, соответственно стартует на следующий день – с 28 июня, - рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.

Документы от кандидатов в ГСС будут принимать в течение месяца- до 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU