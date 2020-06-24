На Центральном водозаборе в Сочи произошел пожар

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:40:18+03:00

Дым и пламя были заметны за несколько километров[видео]

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ЧП произошло утром 24 июня на территории Сочинского водоканала. На одной из площадок, расположенных на Центральном водозаборе в районе улицы Подгорной примерно в 7.20 утра жители окрестных домов вначале увидели густой черный дым, а затем и пламя ,поднимавшиеся прямо с земли.

По имеющимся на данный момент данным, на водозаборе загорелись полиэтиленовые водопроводные трубы, сложенные в штабель.

Как и почему они хранились подобным образом на объекте, который осуществляет водоснабжение сотен тысяч абонентов в Сочи, еще предстоит выяснить дознавателям.

Пожар в Сочи.

- Пожарные оперативно прибыли на место, возгорание ликвидировано в течение 15 минут. Проводится расследование.На тушении задействовано 2 единицы техники, 2 мотоцикла и 9 человек личного состава МЧС России. Рассматриваются различные версии причины пожара, включая поджог. Обстоятельства произошедшего выясняются,- сообщает ГУ МЧС по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU