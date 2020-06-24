На Центральном водозаборе в Сочи произошел пожар
ЧП произошло утром 24 июня на территории Сочинского водоканала. На одной из площадок, расположенных на Центральном водозаборе в районе улицы Подгорной примерно в 7.20 утра жители окрестных домов вначале увидели густой черный дым, а затем и пламя ,поднимавшиеся прямо с земли.
По имеющимся на данный момент данным, на водозаборе загорелись полиэтиленовые водопроводные трубы, сложенные в штабель.
Как и почему они хранились подобным образом на объекте, который осуществляет водоснабжение сотен тысяч абонентов в Сочи, еще предстоит выяснить дознавателям.
Пожар в Сочи.
- Пожарные оперативно прибыли на место, возгорание ликвидировано в течение 15 минут. Проводится расследование.На тушении задействовано 2 единицы техники, 2 мотоцикла и 9 человек личного состава МЧС России. Рассматриваются различные версии причины пожара, включая поджог. Обстоятельства произошедшего выясняются,- сообщает ГУ МЧС по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU