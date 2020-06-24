Знамя Победы водрузили в горах под Сочи

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:54:48+03:00

Альпинисты доставили знамя на высоту более 2300 метров над уровнем моря

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В преддверии юбилея Парада Победы на высоту 2391 метр - на вершину гору Ачишхо в окрестностях поселка Красная Поляна поднялись пятеро жителей Сочи, из числа спортсменов-любители и сотрудников мэрии курорта.

Переход к вершине горы занял около 4 часов. На Ачишхо группа водрузила флаг города Сочи и главный символ Победы - копию штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии, который был поднят 1 мая 1945 года над Рейхстагом.

- Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поднимался в гору вместе со мной. Они не профессиональные спортсмены, но стойко выдержали этот непростой путь. Каждый хотел таким образом ещё раз поблагодарить тех, кто подарил нам мир и свободу, - рассказала мастер спорта по альпинизму Оксана Стефанишина.

Ожесточенные бои советских войск с немецкими горными стрелками велись неподалеку от Красной Поляны, Линия обороны проходила в районе перевалов Аишхо и Псеашхо. Ценой больших потерь красноармейцам удалось не пустить врага к побережью.

ИСТОЧНИК KP.RU