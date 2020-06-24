Умер заслуженный юрист Кубани Юрий Ламейкин

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:25:35+03:00

Он скончался на 71 году жизни

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После непродолжительной болезни на 71 году жизни в Краснодаре скончался заслуженный юрист Кубани Юрий Ламейкин.

Ламейкин был кандидатом юридических наук, профессором кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия.

Юрий Ламейкин закончил юридический факультет в 1980 году, после чего работал судьей Краснодарского краевого суда с года окончания ВУЗа и до 1993 года, кроме того он возглавлял квалификационную коллегию судей региона с 1989 года до 2001 года.

С 1993 по 2014 года работал в должности председателя Советского районного суда Краснодара.

В 2014 году Юрий Ламейкин был назначен на должность заместителя председателя Советского районного суда до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи - до 70 лет.

"КП"-Кубань" выражает соболезнования родным и близким Юрия Ламейкина.

ИСТОЧНИК KP.RU