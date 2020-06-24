Курортный комплекс Туапсинского района восстанавливается после карантина
После отмены жестких карантинных мер постепенно оживает курортный комплекс в Туапсинском районе края. Сейчас здесь уже принимают туристов 137 отелей, санаториев и пансионатов.
На отдых прибыло более полутора тысяч человек.
- Четыре открывшихся санатория имеют подготовленные пляжи. До конца месяца в районе откроют ещё пять санаториев,- сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Уже с 1 июля в районе возобновят работу 7 детских центров и лагерей, в том числе знаменитый детский центр «Орленок».
Здесь строго соблюдаются все предписания Роспотребнадзора, . Бассейны и аттракционы в отелях и санаториях пока не работают.
ИСТОЧНИК KP.RU