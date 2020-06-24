Курортный комплекс Туапсинского района восстанавливается после карантина

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:36:48+03:00

В Туапсинском районе открылись более 100 отелей и санаториев. Фото ВДЦ Орленок

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После отмены жестких карантинных мер постепенно оживает курортный комплекс в Туапсинском районе края. Сейчас здесь уже принимают туристов 137 отелей, санаториев и пансионатов.

На отдых прибыло более полутора тысяч человек.

- Четыре открывшихся санатория имеют подготовленные пляжи. До конца месяца в районе откроют ещё пять санаториев,- сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уже с 1 июля в районе возобновят работу 7 детских центров и лагерей, в том числе знаменитый детский центр «Орленок».

Здесь строго соблюдаются все предписания Роспотребнадзора, . Бассейны и аттракционы в отелях и санаториях пока не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU