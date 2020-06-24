2020-06-24T10:45:32+03:00
Общество

На Кубани переизбрали детского омбудсмена

Татьяна Ковалева продолжит работу в этой должности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Татьяна Коовалева. Фото ЗСКТатьяна Коовалева. Фото ЗСК
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По результатам тайного голосования депутатов на очередной сессии ЗСК детским омбудсменом Кубани вновь назначена Татьяна Ковалева.

Ковалева занимает эту должность в течение последних 5 лет.

Депутаты подчеркнули,что она имеет огромный опыт работы на разных должностях в сфере образования, семейной политики, а также защиты прав и законных интересов детей.

Ее кандидатура поддержана администрацией края, а также согласована с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

- Защита прав несовершеннолетнего, обеспечивающая развитие счастливой и здоровой личности, для Уполномоченного по правам ребенка всегда стоит во главе угла. И тут мы будем работать сообща. Ведь практически на каждой сессии рассматривается вопрос, так или иначе имеющий отношение к защите интересов детей, – рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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