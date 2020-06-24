Оперативники обнаружили у жителя Сочи коллекцию из 35 боевых наград

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:06:07+03:00

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Оперативники УФСБ во время обыска в доме у жителя Сочи обнаружили целую коллекцию государственных наград - в частности, там нашли 8 наград времён Российской Империи, Орден Красной Звезды, 16 Орденов Отечественной войны, три медали "За отвагу".

Такие награды давались за особые воинские отличия во время боевых действий, и они не могут принадлежать одному человеку на законных основаниях. При этом в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за нелегальную скупку и перепродажу таких наград.

- Изъятые награды направлены на исследование в экспертное подразделение Министерства культуры РФ. По результатам этой проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 324 УК России, - сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU