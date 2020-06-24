Суд в Ейске арестовал и оштрафовал участников несанкционированного митинга
Городской суд в Ейске своим решением арестовал на 10 суток местного депутата, протестовавшего против внесения поправок в Конституцию России.
- Александр Коровайный, находясь в общественном месте в Ейске, не выполнил законного требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия в проведении несанкционированного митинга. Суд постановил признать Коровайного виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, - сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Между тем, в ходе заседания депутат райсовета вину так и не признал. Он доказывал, что подошедшие к нему полицейские не представились, а на их одежде якобы не было положенных во время несения службы нагрудных знаков.
Суд также оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Евгения Булгакова за организацию несанкционированного митинга.
Булгаков также привлечен еще и по статье о нарушении карантинных мер в период пандемии коронавируса. По ней ему присудили штраф в размере 11 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU