Вениамин Кондратьев открыл в Геленджике памятник куниковцам

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:58:04+03:00

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Десант под командованием Цезаря Куникова состоял из 276 человек. В начале февраля 1943 года моряки высадились на Малой земле, сумев быстро выбить немцев из опорного пункта и закрепиться на захваченном плацдарме.

Десантники отбивались от превосходящего их кратно противника в течение недели. 12 февраля Цезарь Куников был тяжело ранен осколком мины. 14 февраля 1943 года майор скончался. Чуть позже майору Цезарю Куникову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

И 77 лет спустя, в Геленджике открыли памятник героям-куниковцам. Автором композиции стал ростовчанин Дмитрий Лындин — российский художник, скульптор, член Союза художников России.

Монумент установлен 24 июня 2020 года в геленджикском «Сквере 75-летия Победы». Его открывал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, что сотни героев той войны не были профессиональными военными. Это были обычные граждане своей страны. Но их смелость, мужество, воля, храбрость, сила духа, бесконечная любовь к Родине помогли выстоять и победить врага.

- Я сейчас обращаюсь к молодому поколению. Будьте достойны славы своих дедов и прадедов. Это не только великая честь, но и гордость – быть потомками народа-победителя. И пока мы будем помнить о подвиге нашего народа-победителя, мы будем оставаться великим народом, - сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU