Почти полтора миллиарда рублей выделены на Кубани на реконструкцию систем водоснабжения
Субсидии из бюджета региона планируется направить на решение давних проблем в одной из наиболее важных отраслей ЖКХ - водоснабжении.
Деньги выделяются в рамках реализации регионального проекта «Качество питьевой воды» нацпроекта «Экология».
В 2020 году в регионе ведутся работы на 4 объектах.
154 миллиона рублей выделены на строительство водовода от Армавира до села Вольного в Успенском районе, реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения в хуторе Заря под Анапой, а также водопровода в поселке Заветный в Армавире. Строится и станция обезжелезивания воды в поселке Родники в Белореченске.
– В 2021 году планируется обновить объекты в Горячем Ключе, Белореченске, Новокубанском районах. Финансирование этих объектов обойдется в 502 млн. На 2022 год запланировано выделить 756 млн рублей на объекты в Горячем Ключе, Калининском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Крыловском, Успенском и Темрюкском районах, – сообщает краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU