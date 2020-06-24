Почти полтора миллиарда рублей выделены на Кубани на реконструкцию систем водоснабжения

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:51:08+03:00

На Кубани выделено почти 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию систем водоснабжения. Фото пресс-службы администрации КК

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Субсидии из бюджета региона планируется направить на решение давних проблем в одной из наиболее важных отраслей ЖКХ - водоснабжении.

Деньги выделяются в рамках реализации регионального проекта «Качество питьевой воды» нацпроекта «Экология».

В 2020 году в регионе ведутся работы на 4 объектах.

154 миллиона рублей выделены на строительство водовода от Армавира до села Вольного в Успенском районе, реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения в хуторе Заря под Анапой, а также водопровода в поселке Заветный в Армавире. Строится и станция обезжелезивания воды в поселке Родники в Белореченске.

– В 2021 году планируется обновить объекты в Горячем Ключе, Белореченске, Новокубанском районах. Финансирование этих объектов обойдется в 502 млн. На 2022 год запланировано выделить 756 млн рублей на объекты в Горячем Ключе, Калининском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Крыловском, Успенском и Темрюкском районах, – сообщает краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU