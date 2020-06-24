На Кубани прокуратура защитила права вдовы ветерана Великой Отечественной войны
87-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны обратилась в прокуратуру Брюховецкого района Кубани с просьбой провести проверку. Дело в том, что местная администрация отказала ей в постановке на учет в качестве нуждающейся в новом жилье.
Хотя сама женщина живет в крошечном доме, в котором нет холодной и горячей воды, ванной и туалета.
- Вдова участника войны несколько раз обращалась в администрацию района по поводу своих жилищных условий, но там отказывали ей в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, - пояснили в Генпрокуратуре РФ. – В целях защиты ее жилищных прав прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным.
Суд вынес решение в пользу женщины. Теперь администрация района должна будет предоставить вдове ветерана новое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU