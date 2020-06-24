2020-06-24T15:32:07+03:00
Общество

На Кубани прокуратура защитила права вдовы ветерана Великой Отечественной войны

Администрация Брюховецкого района отказала женщине в жилье
Варвара ДЫМ
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В Брюховецком районе восстановлены права вдовы ветерана войны. Фото: администрация Брюховецкого районаВ Брюховецком районе восстановлены права вдовы ветерана войны. Фото: администрация Брюховецкого района
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87-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны обратилась в прокуратуру Брюховецкого района Кубани с просьбой провести проверку. Дело в том, что местная администрация отказала ей в постановке на учет в качестве нуждающейся в новом жилье.

Хотя сама женщина живет в крошечном доме, в котором нет холодной и горячей воды, ванной и туалета.

- Вдова участника войны несколько раз обращалась в администрацию района по поводу своих жилищных условий, но там отказывали ей в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, - пояснили в Генпрокуратуре РФ. – В целях защиты ее жилищных прав прокурор обратился в суд с иском о признании отказа незаконным.

Суд вынес решение в пользу женщины. Теперь администрация района должна будет предоставить вдове ветерана новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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