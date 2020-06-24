В Краснодаре открывается инновационный центр содействия бизнесу

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:55:43+03:00

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На улице Северной, 405 в краевом центре вскоре откроется инновационный центр содействия бизнесу.

Новый центр, открытие которого ожидается в июле, призван оказывать бизнесменам всестороннюю поддержку в современном формате «одного окна».

Здесь создано рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и развивающих современные технологии. Резидентами центра, как ожидается, станут инновационные стартапы и компании, занимающиеся высокотехнологичные проекты.

В здании расположатся смарт-офисы, лектории, переговорные и конференц-залы на 50 и 250 мест. Тут же разместятся бесплатный коворкинг, отделения МФЦ и банка-партнера.

– Залогом успешного развития являются научные достижения, разработки и новые технологии. Без этого невозможно движение вперед. Инновационный центр должен стать ключом к развитию высокотехнологичных проектов, – подчеркнул вице-губернатор Василий Швец.

ИСТОЧНИК KP.RU