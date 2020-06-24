В Краснодаре открывается инновационный центр содействия бизнесу
На улице Северной, 405 в краевом центре вскоре откроется инновационный центр содействия бизнесу.
Новый центр, открытие которого ожидается в июле, призван оказывать бизнесменам всестороннюю поддержку в современном формате «одного окна».
Здесь создано рабочее пространство для развития предпринимателей, использующих и развивающих современные технологии. Резидентами центра, как ожидается, станут инновационные стартапы и компании, занимающиеся высокотехнологичные проекты.
В здании расположатся смарт-офисы, лектории, переговорные и конференц-залы на 50 и 250 мест. Тут же разместятся бесплатный коворкинг, отделения МФЦ и банка-партнера.
– Залогом успешного развития являются научные достижения, разработки и новые технологии. Без этого невозможно движение вперед. Инновационный центр должен стать ключом к развитию высокотехнологичных проектов, – подчеркнул вице-губернатор Василий Швец.
ИСТОЧНИК KP.RU