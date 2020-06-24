2020-06-24T17:54:40+03:00
Общество

Сергей Галицкий создал женскую футбольную команду на базе ФК «Краснодар»

Среди игроков нет ни одного легионера
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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ФК "Краснодар" сообщил о создании женской команды. Фото пресс-служба ФК "Краснодар"ФК "Краснодар" сообщил о создании женской команды. Фото пресс-служба ФК "Краснодар"
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О создании женской команды ФК «Краснодар» ранее было заявлено еще в феврале 2020 года.

Однако наступивший карантин немного отодвинул эти планы.

И вот наконец, на официальном сайте клуба Сергея Галицкого появилось сообщение о том, что такая команда окончательно сформирована. Женская «версия» ФК «Краснодар» начнет выступления в Высшем дивизионе первенства России.

Главным тренером команды стала Татьяна Зайцева. Помогать ей в работе с клубом будут старший тренер Елена Порожнюк и тренер голкиперов Игорь Фильченко.

В заявку на сезон 2020 года включены 23 футболистки.

Все они — воспитанницы кубанского футбола из краевого центра и нескольких городов и районов края. Ни одной футболистки из других стран в составе пока нет.

- Подробно ознакомиться с составом ЖФК «Краснодар» можно в новом разделе нашего официального сайта. Точный состав участников турнира, календарь матчей и информация о ближайшей домашней игре будут опубликованы позднее,- сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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