Сергей Галицкий создал женскую футбольную команду на базе ФК «Краснодар»
О создании женской команды ФК «Краснодар» ранее было заявлено еще в феврале 2020 года.
Однако наступивший карантин немного отодвинул эти планы.
И вот наконец, на официальном сайте клуба Сергея Галицкого появилось сообщение о том, что такая команда окончательно сформирована. Женская «версия» ФК «Краснодар» начнет выступления в Высшем дивизионе первенства России.
Главным тренером команды стала Татьяна Зайцева. Помогать ей в работе с клубом будут старший тренер Елена Порожнюк и тренер голкиперов Игорь Фильченко.
В заявку на сезон 2020 года включены 23 футболистки.
Все они — воспитанницы кубанского футбола из краевого центра и нескольких городов и районов края. Ни одной футболистки из других стран в составе пока нет.
- Подробно ознакомиться с составом ЖФК «Краснодар» можно в новом разделе нашего официального сайта. Точный состав участников турнира, календарь матчей и информация о ближайшей домашней игре будут опубликованы позднее,- сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
ИСТОЧНИК KP.RU