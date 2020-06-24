В сарае у жительницы Майкопа собака нашла 680 граммов конопли
Оперативники Майкопа получили информацию, что местная жительница хранит у себя дома наркотики. По адресу выехала следственная группа вместе с кинологом и псом Шерханом.
Крупную партию наркотиков изъяли. Фото: МВД Адыгеи
- В одной из хозяйственных построек во дворе дома 44-летней женщины пес специальной командой обозначил место, которое оперативникам необходимо было тщательно осмотреть, - рассказывают в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. – Далее в сарае нашли несколько пакетов с высушенной растительной массой. Свертки с аналогичным содержимым сыщики нашли и в автомобиле задержанной.
Когда провели экспертизу найденного вещества, выяснилось, что это - конопля. Вес партии составил более 680 граммов, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU